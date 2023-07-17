Саратовская область потратит 1,17 миллиарда рублей на несколько направлений

Фото: Архив КП
В бюджет Саратовской области внесли очередные поправки, которые увеличат доходы и расходы на 2023 год на 1,17 миллиарда рублей. Дополнительные средства у области появились за счет новых налоговых и неналоговых доходов на сумму более миллиарда рублей и целевых поступлений с учетом возврата остатков прошлых лет — 153 млн рублей.
В пояснительной записке к законопроекту расписаны несколько направлений, на которые могут пойти деньги.
312,2 миллиона рублей планируется выделить на расширение сети и реконструкцию действующих объектов социальной сферы; 202,4 миллиона рублей на обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений и реализацию социально значимых мероприятий; 97,4 миллиона рублей на возмещение недополученных доходов при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым тарифам пригородным железнодорожным транспортом; 61,7 миллиона рублей на предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан и 20 миллиона на мероприятия по повышению продуктивности в молочном скотоводстве.
В муниципальные районы области направят межбюджетные трансферты на общую сумму 669,7 млн рублей. Треть этих средств будет выделена на ремонт тротуаров в муниципалитетах. На что пойдут остальные деньги, станет известно при обсуждении проекта закона на профильном комитете.
Дефицит бюджета при этом не изменится и останется на уровне 18,87 млрд рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.