Бусаргин отметил высокий спрос на целевые направления для обучения в медицинский вуз Саратова

Губернатор Роман Бусаргин проанализировал изменения системы целевого обучения в регионе. Чиновник отметил их эффективность.

По словам Романа Викторовича, это стало возможным благодаря закрытию всех юридических лазеек, ранее позволявших студентам уходить от выполнения обязательств перед учреждениями, которые направили их на обучение.

Также глава региона подчеркнул, что вырос спрос на целевые направления по линии здравоохранения: на одно место претендуют несколько человек, поэтому пройти конкурс смогли не все желающие. Поэтому губернатор принял решение внедрить еще один механизм поддержки ребят, которые планируют стать врачами.

- Абитуриенты, которые не получили целевое направление, но готовы после выпуска работать по профессии в сельской местности, смогут поступить в медицинский вуз на коммерческой основе. Оплату обучения на себя полностью возьмет региональное министерство здравоохранения. По сути, это такое же целевое направление со всеми обязательствами со стороны студента, но свыше выделенной квоты, - заявил Роман Бусаргин.