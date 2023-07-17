В Саратове ищут подрядчика на ремонт подземного перехода у Дворца пионеров

В Ленинском районе Саратова планировали ремонт еще одного пешеходного перехода на проспекте Строителей в районе Дворца пионеров. В конце июня был объявлен аукцион, который не состоялся. На сайте госзакупок вновь появилось извещение о проведении торгов по ремонту указанного перехода. Стоимость работ увеличилась с 2,7 миллиона рублей до 3,9 миллиона.
В перечне работ по-прежнему: разборка покрытий кровли из поликарбоната, устройство каркаса, ремонт и окраска внутренних стен, наружная облицовка, ремонт ступеней, покраска ограждения лестничных площадок, замена светильников, установка камер видеонаблюдения.
Работы должны занять 30 календарных дней с момента заключения контракта.
Напомним, подземный переход на второй дачной уже готов к эксплуатации.
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