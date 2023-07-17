В Саратове задержали 51-летнего наркокурьера

Фото: ГУ МВД Саратовской области

Оперативниками УНК в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2023» пресечена деятельность сбытчика наркотиков. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает региональное ГУ МВД.

В квартире подозреваемого в сбыте наркотических средств саратовца, полицейские обнаружили сверток с героином массой 0,47 граммов. 51-летний мужчина делал закладки.

Свертки с разовыми дозами, упакованными в изоленту, он заворачивал в обрывки газет и оставлял в укромных местах. После оплаты товара, он скидывал координаты закладок покупателям. В ходе проведенных мероприятий у злоумышленника изъято более 2 граммов героина, расфасованного для сбыта и установлены все тайниковые места.

Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта и хранении наркотических средств.

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