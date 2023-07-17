В Саратовской области собрали уже полмиллиона тонн урожая

Фото: Архив КП

В области намолочены первые полмиллиона тонн зерна нового урожая. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Министерство сельского хозяйства области.

Уборочная кампания в регионе набирает обороты. В страду уже вступили хозяйства 22 районов области. Всего обмолочено 194 тысяч гектар. Как отмечают в минсельхозе, хлеборобы работают с опережением темпов прошлого года: на аналогичную дату 2022 года валовой сбор составил 61,2 тысяч тонн.

В лидерах– Пугачевский район со сбором в 82,3 тысячи тонн, Федоровский - 49,2 тысячи тонн, Ершовский - 45,2 тысяч тонн, Энгельсский и Дергачевский – по 44 и 41 тысяч тонн соответственно.

Наивысшую урожайность показывают Балаковский и Марксовский районы.

Помимо озимых в хозяйствах области убирают рожь, яровую пшеницу, озимый рыжик и чечевицу.

В организованном секторе Энгельсского, Марксовского и Ровенского районов ведется уборка ранних овощей – капусты, кабачков, огурцови томатов. К 17 июля собрано более 1000 тонн овощной продукции.

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