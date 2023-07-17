На улицах Саратова установили три новых светофора

Фото: Саратовская мэрия

В Саратове установили три новых светофора типа Т.7. об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Речь идет о регулировщиках движения по адресам:

- улица им. Радищева А.Н./ улица Советская;

- улица им. Мичурина И.В./ улица им. Хользунова А.И.;

- улица им. Мичурина И.В./ул. им. Пугачева Е.И.

Как подчеркнули в мэрии, такие меры позволят повысить уровень безопасности дорожного движения на дорогах города и проинформировать водителей о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.

Указанные мероприятия выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».