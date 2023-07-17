Бастрыкин взял на контроль дело смерти 11-летнего мальчика в больнице Саратовской области

Фото: архив КП

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о смерти ребенка в больнице в Саратовской области. Об этом стало известно сегодня, 17 июля, из телеграм-канала СУСК региона.

Житель Саратовской области обратился в Информационный центр СК России. Мужчина сообщил, что его 11-летнего сына госпитализировали с плохим самочувствием в июне текущего года. На следующий день ребенка перевели в реанимацию, где он скончался. Обратившийся отец полагает, что смерть мальчика наступила вследствие некачественного оказания ему медицинской помощи.

В СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину представить доклад о ходе и результатах его расследования уголовного дела.

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