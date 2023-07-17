Минцифры: 38 населенных пунктов Саратовской области подключат к мобильному интернету в 2024 году

Фото: Минцифры Саратовской области

Сегодня, 17 июля, началось Всероссийское голосование за населённые пункты, в которых в 2024 году появится современная сотовая связь и мобильный Интернет 4G.

В проекте участвуют посёлки и деревни с числом жителей от 100 до 500 человек. Проголосовать можно двумя способами:

До 13 августа любой желающий старше 18 лет может отдать голос на портале Госуслуг. (https://www.gosuslugi.ru/inet) Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале.

До 10 сентября можно направить свой «голос» письмом через Почту России (если нет доступа к Интернету) на адрес Минцифры России: 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2.

В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество, адрес регистрации и населенный пункт, за который голосуете.

Список победивших в голосовании посёлков и деревень, в которых в следующем году будет установлена базовая станция сотовой связи, станет известен и опубликован после 18 декабря 2023 года.

В Саратовской области запланированная квота на 2024 год составляет 38 населенных пунктов.