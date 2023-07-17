Саратовский калач презентовали на фестивале «Вкусы России»

Фото: телеграм-канал "МинИнформ64 Z"

Саратовские сельхозтоваропроизводители вернулись с Национального гастрономического фестиваля региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проходил с 7 по 16 июля в Москве на Манежной площади. Саратовская область презентовала саратовский калач, арбузные и тыквенные масла, сыр и шорли. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Министерство сельского хозяйства области.

На фестивале 70 регионов России представили более 300 производителей продуктов питания. Саратовская область стала одной из немногих, кто привез на гастрофестиваль хлеб. Саратовский калач - символ и гордость региона, чья история уходит корнями в Императорскую Россию, постоянный участник и призер российских и международных выставок, поистине стал украшением выставочного павильона Саратовской области. Москвичи и гости столицы интересовались его необычной формой и уникальной рецептурой.

Также на фестивале была представлена продукция саратовской Хвалыни – соки, морсы и шорли. Кроме этого, посетителям были презентованы арбузные и тыквенные масла из Ровенского района, сыр и мед из села Лох, балаковские сушки, сухари и хлебные палочки.

В общей сложности регион привез на гастрономический фестиваль 250 саратовских калачей весом от 500 грамм до 7 килограмм, 100 литров соков, 50 литров морсов и 60 литров шорли, 3 килограмма сыра в упаковке, более 70 килограмм кондитерских изделий, 5 кг масла и 600 кг меда.

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