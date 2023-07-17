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В Энгельсе двое молодых парней оформили кредит на знакомого и потратили деньги. Об этом сегодня сообщили пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 19-летний житель Энгельса. По его словам, примерно месяц назад он решил приобрести телефон «с рук». Для оплаты покупки он воспользовался телефоном знакомого, войдя в мобильный банк. Спустя время, уже на своем телефоне он увидел в приложении оформленный на него займ в размере 30 тысяч рублей.

Полицейские завели дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и задержали двух подозреваемых — молодых людей 22 и 18 лет. Старший из сообщников признался, что оформил кредит и перевел деньги на счет младшему, после чего приятели поделили «добычу» поровну.