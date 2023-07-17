Саратов готовится к фестивалю «Хвалынские этюды»

Фото: Наталия Щелканова

Родина выдающегося русского художника примет Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды Кузьмы Перова-Водкина». В этом году популярный форум пройдет с 17 по 27 августа.

Как сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова, за 10 дней пройдут более 30 мероприятий с участием ведущих мастеров художественного образования. Фестиваль соберет свыше 80 будущих живописцев, получающих творческую профессию в художественных училищах, колледжах и вузах разных регионов страны.

География участников расширяется - уникальный хвалынский фестиваль в новом сезоне перешагнул Урал: впервые в Хвалынск приедут художники из Екатеринбурга - студенты Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра.

- Нам принципиально принимать в Хвалынске представителей разных художественных школ. Это позитивно сказывается на качестве, уровне подготовки студентов, которые за десять дней фестиваля овладевают новыми знаниями, навыками, общаясь со сверстниками и мастерами, Судить об этом мы можем по обязательной финальной выставке, на которой представляются сотни работ участников фестиваля, многие из которых моментально раскупаются коллекционерами, взывают восхищение специалистов, жителей Хвалынска и гостей праздника, - подчеркнула Наталия Юрьевна.