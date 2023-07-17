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Приставы заставили саратовца вернуть бракованный норковый жилет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Известно, что 36-летний мужчина приобрел норковый жилет, который оказался бракованным — в швы был захвачен мех. Экспертиза подтвердила, что дефект являлся производственным.

Решением суда магазин обязывался выплатить покупателю стоимость товара, штраф, неустойку и судебные издержки, а общая сумма составила 460 тысяч рублей.

После получения денег мужчина должен был вернуть бракованный жилет, но не сделал этого, после чего его дважды привлекали к административной ответственности с штрафом в 3 тысячи.

Кроме того, сотрудники ведомства взыскали с должника исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда. Получив очередное требование от судебного пристава, мужчина все-таки вернул некачественный товар в магазин.