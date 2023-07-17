Двое военнослужащих из Энгельса погибли на СВО

Фото: Архив КП

Администрация Энгельсского муниципального района и Собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования родным и близким военнослужащих Михаила Александровича Сыромятникова и Евгения Анатольевича Сидельникова. Информацию опубликовали на официальной странице Администрации Энгельсского района.

- Исполняя свой воинский долг, бойцы проявили мужество, стойкость и верность своей Родине. Смелость и отвага, - говорится в сообщении

- Сегодня мы склоняем голову перед доблестью и мужеством наших павших героев. Михаил Александрович Сыромятников и Евгения Анатольевич Сидельников отдали жизни за светлое будущее своей Родины и соотечественников. Вместе с родными боль утраты разделяют все жители Саратовской области. Вечная память и слава погибшим бойцам, - выразил свои соболезнования губернатор Роман Бусаргин.

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