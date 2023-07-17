Нарушение жилищных прав саратовцев проверят следователи

Фото: СУ СК России по Саратовской области

Следователями СК организована проверка по факту нарушения жилищных прав жителей Саратова. Об этом сегодня, 17 июля сообщает региональный СУ СК.

Согласно данным, размещённым ранее в СМИ, в аварийном доме № 12 по улице Радищева города Саратова протекает кровля, от чего топит квартиры. Жители опасаются подключать технику из-за возможного возникновения короткого замыкания. По данным жильцов дома, дом признан аварийным в 2017 году, а получил данный статус лишь в 2019. Следователями следственного управления по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка.

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