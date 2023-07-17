Алексей Петаев проинспектировал движение автобуса №3 в Саратове

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Сегодня, 17 июня, министр транспорта региона Алексей Петаев совместно с исполняющим обязанности главы дорожно-транспортного комитета Саратова Игорем Поздникиным проверили выпуск автобусов по маршруту № 3. Направление дублирует трамвайный маршрут № 8.

В утренний час пик автобусы отправлялись с конечной остановки на улице Тульской с интервалом 5 минут, наполняемость салона составила 10-20%, отметил глава ведомства. Выпуск транспорта на данном маршруте увеличен на 3 единицы.

Также с сегодняшнего дня при движении из города автобусы маршрута № 3 будут забирать пассажиров на конечной остановке трамвайного маршрута № 8 и довозить до конечной остановки на улице Тульской. Здесь саратовцы смогут пересесть в автобус, отправляющийся в рейс по направлению в центр города до Театральной площади.

Жителей Комсомольского поселка проинформируют о порядке движения автобусного маршрута, подчеркнули в минтрансе.