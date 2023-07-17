фото: Пресс-служба ПФК Сокол

Саратовский «Сокол» стартовал в ФНЛ с крупного поражения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вчера, 16 июля, футболисты саратовского «Сокола» провели свой первый матч в ФНЛ после шестилетнего перерыва. Оппонентами саратовского клуба стала московская «Родина». Первый мяч из сетки саратовские футболисты достали на 31 минуте, а следующий — еще через две.

В втором тайме столичный клуб отличился еще два раза. Итог гостевого матча для «Сокола» неутешительный — 4:0. Следующий мач наша команда проведет 23 июля, в 19:00 с ярославским «Шинником».