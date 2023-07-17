Из-за угрозы теракта В Саратовской области подняли спецслужбы

Вчера, 16 июля, в городе Балаково Саратовской области в экстренные службы поступило сообщение об угрозе террористического акта. Информация об этом сегодня, 17 июля, опубликована на сайте администрации Балаковского района.

От жителей одного из домов на улице Факел Социализма, примерно в 12:15 поступил сигнал об обнаружении у лифта три подозрительных картонных коробок. По адресу оперативно выехали экстренные службы. Специалисты обследовали находку и выяснили, что угрозы она не представляет. Содержимое коробок не уточняется.

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