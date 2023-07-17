В Вольске рецидивист поджег «ГАЗель»

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

31-летний грузоперевозчик из Вольска обратился с заявлением в полицию о поджоге его автомобиля неизвестным. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Сообщение о самом возгорании ГАЗели на улице Комсомольская стражи порядка получили 13 июля в четыре часа утра. Его вовремя заметили инспекторы ГИБДД, благодаря чему полыхающий автомобиль удалось быстро потушить.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и разбой 22-летний горожанин. Он пояснил, что всему виной алкоголь – будучи в состоянии опьянения, проходил мимо и решил снять крышки колесных дисков. Затем ему пришла мысль поджечь ГАЗель.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.