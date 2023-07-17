Саратовский военнослужащий Виктор Сергеев погиб на СВО

Фото: Архив КП
В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Саратова Виктор Сергеев. Об этом сообщается сегодня, 17 июля, на сайте мэрии Саратова.
- При исполнении воинского долга погиб наш земляк Виктор Викторович Сергеев, который храбро и отважно защищал соотечественников и свою Родину от жестокости и несправедливости. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - опубликовал слова соболезнования Роман Бусаргин.
- Наш соотечественник героически сражался за нас и наше будущее. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Невосполнимая утрата, - присоединилась Лада Мокроусова.
Никаких подробностей биографии военного чиновники не сообщают.
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