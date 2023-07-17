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Саратовские ученые поборются за премию «Вызов». Об этом сообщает Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

В рамках Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» дан старт Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

Премия станет ежегодной и будет вручаться российским ученым, инженерам, изобретателям по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять лет, обладающие значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей и имеющие горизонт практического внедрения от трех до десяти лет. Денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей (без дополнительных обременений) будет вручаться каждому из победителей в номинациях «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв», которые охватывают весь спектр будущих технологий.

Прием заявок продлится до 14 сентября 2023 года.