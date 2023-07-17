Саратовские гребцы завоевали золото на соревнованиях в Белоруссии

Фото: Министерство молодежной политики и спорта

Саратовские гребцы завоевали две золотых и три серебряных медали на соревнованиях в Белоруссии. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Министерство молодежной политики и спорта.

Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребному спорту состоялся в Бресте с 12 по 15 июля. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов.

Соревновались гребцы в 6 классах лодок: одиночка, двойка парная, четверка парная, двойка без рулевого, четверка без рулевого, восьмерка с рулевым.

В составе сборной команды России выступили трое саратовских спортсменов-воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту. Валентина Плаксина и Марина Рубцова завоевали золото в классе четверки и восьмерки, а также серебро в классе двойки безрульной. Серебро в классе двойки и четверки безрульной завоевал Роман Ломачев

Спортсменов подготавливали Алексей Колобухов и Павел Мельников.

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