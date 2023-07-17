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НовостиОбщество17 июля 2023 7:16

В Саратове на второй дачной открыли обновленный пешеходный переход

В связи с открытием пешеходного перехода в Ленинском районе Саратова демонтируют временные знаки
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В районе 2-ой Дачной, в связи с открытием подземного пешеходного перехода с 17 июля по 18 июля будут проведены мероприятия по демонтажу временных дорожных знаков и светофорного объекта на проспекте 50 лет Октября. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает администрация Ленинского района.

Напомним, в коне прошлого года переход передали в муниципальную собственность в полуразрушенном состоянии. В феврале этого года направили пять миллионов рублей из бюджетных средств на его ремонт.

В тоннеле выполнили кирпичную кладку наружных стен, ремонт лестницы, внутреннюю отделку, установили осветительное электрооборудование, произвели монтаж покрытия, благоустроили площадки перед входами.

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