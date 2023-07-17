В Саратове на второй дачной открыли обновленный пешеходный переход

Фото: Архив КП

В районе 2-ой Дачной, в связи с открытием подземного пешеходного перехода с 17 июля по 18 июля будут проведены мероприятия по демонтажу временных дорожных знаков и светофорного объекта на проспекте 50 лет Октября. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает администрация Ленинского района.

Напомним, в коне прошлого года переход передали в муниципальную собственность в полуразрушенном состоянии. В феврале этого года направили пять миллионов рублей из бюджетных средств на его ремонт.

В тоннеле выполнили кирпичную кладку наружных стен, ремонт лестницы, внутреннюю отделку, установили осветительное электрооборудование, произвели монтаж покрытия, благоустроили площадки перед входами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.