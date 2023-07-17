фото: ТГ-канал Антонины Галяшкиной

В Озинском районе из-за затопления сел эвакуированы 40 человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава Озинского района Антонина Галяшкина.

Выпадение обильных осадков на территории района, привело к подтоплению части села Солянка Урожайного муниципального образования. Вода шла огромным валом по степи по долам со стороны Казахстана. Глава района Антонина Голяшкина на протяжении всего бедствия находилась в селе.

Прибывшие из Ершова спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе троих детей. На месте работают экстренные службы, вода уже спадает. В региональном управлении ГИБДД сообщили, что из-за подтопления было перекрыто движение по дороге Озинки - Перелюб в районе Солянки.

— Всех жителей подтопленных домов эвакуировали, и проверили ещё раз нет ли оставшихся, — сообщает Голяшкина.