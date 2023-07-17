Два трактора сгорели ночью в Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 17 июля, в Аткарске Саратовской области огонь уничтожил 2 трактора. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.

Пожар произошел на открытой площадке на улице Советской. Огонь заметил прохожий в 1.29 и вызвал пожарных.

Площадь возгорания составила 6 кв. м. На тушение выезжал 1 пожарный расчет. Причина ЧП выясняется.

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