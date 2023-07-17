Шесть человек пострадали в ДТП за сутки в Саратовской области

Фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области в результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сегодня, 17 июля, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Вчера, 16 июля, В Кировском районе Саратова в 10:56 напротив дома № 340А по улице Большая Горная, водитель Peugeot 207 сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.

В Заводском районе напротив дома № 22 по проспекту Энтузиастов в 11:50, 19-летний водитель машины Nissan Almera наехал на 74-летнего мужчину-пешехода. После чего столкнулся с машиной Škoda, под управлением 64-летнего саратовца. Пешехода доставили в больницу.

В Гагаринском районе в 16:15 на 339 километре дороги Р-228 «Сызрань-Саратов- Волгоград» 39-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2112 врезался в машину Skania с полуприцепом, которой управлял 32-летний мужчина и «Ладой Гранта», за рулем которой находился 63-летний водитель. В результате ДТП получили травмы водители машин ВАЗ и «Лада Гранта», а также пассажирка «Гранты».

В Лысогорском районе в 21:10 на 4 километре дороги «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш-Большие Копены» 57-летний водитель за рулем машины ВАЗ 21093 съехал в кювет. В результате ДТП водителя госпитализировали.

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