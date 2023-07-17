Саратовские бойцы подорвались на снаряде в зоне СВО

Саратовские бойцы в зоне специальной военной операции подорвались на снаряде. Об этом сообщил в телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV» депутат областной думы, Герой России Александр Янклович.

Как следует из боевой сводки, в 94 полку два бойца наткнулись на снаряд при проведении земляных работ. В результате мужчины получили ожоги и их доставили в госпиталь. В настоящее время жизням военнослужащих ничего не угрожает. Родных уже известили. Врачи прогнозируют, что через неделю-две наши земляки снова вернутся в строй.

В 72 бригаде при исполнении воинского долга погиб Сергей В. Г.

- Наши искренние соболезнования родным и близким Героя, - написали в канале.

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