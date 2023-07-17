В Энгельсе появится новая база спецтехники для вывоза твердых коммунальных отходов

фото: АО Ситиматик

В Энгельсе ведется строительство новой базы спецтехники ООО «Ситиматик» – основного подрядчика регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО. На объекте площадью более 1,1 тыс. кв. метров будут размещены ремонтный цех из четырех боксов, включая бокс для предрейсового осмотра автотранспорта, офисное здание, стоянка транспорта и отведены места под хранение контейнеров накопления ТКО.

Ремонтный цех позволит вести параллельное обслуживание и диагностику 8 единиц спецтранспорта. Дополнительное оборудование позволит производить на базе весь спектр ремонтных работ используемых грузовых автомобилей, включая сложный капитальный ремонт основных узлов и агрегатов шасси, надстроек мусоровозов различных видов и типов. Кроме того, планируется закупка оборудования для организации собственной шиномонтажной мастерской. Для сотрудников компании на базе офиса будут организованы: столовая, раздевалка, душевые, места индивидуального хранения спецодежды, помещения для стирки и сушки.

«Новая база будет способствовать повышению качества работы компании, как мусоровывозящей организации, минимизировать простой спецтехники на ремонте и организовать весь цикл обслуживания автотранспорта и, что не менее важно, улучшатся бытовые условия для сотрудников», - заявил генеральный директор ООО «Ситиматик» Дмитрий Лесников.

Отметим, что в настоящее время на территории будущей базы уже залит фундамент и ведется монтаж металлокаркаса сооружений. Сдача объекта запланирована на конец сентября текущего года.

ООО «Ситиматик» является крупнейшим подрядчиком регионального оператора Саратовской области, обслуживает большую часть левобережных районов, часть Саратова и входит в Группу компаний коммунального сервиса «Ситиматик».