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НовостиОбщество17 июля 2023 6:14

Вячеслав Володин высказался о проблемах с плотной застройкой в Саратове

В Саратове необходимо усложнить процедуру разрешения многоэтажной застройки
Светлана Курышева
фото: ТГ-канал Володин. Саратов

фото: ТГ-канал Володин. Саратов

В Саратове наблюдаются проблемы с плотной многоэтажной застройкой. На одной из последних встреч с саратовскими чиновниками заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале «Володин Саратов» сегодня, 17 июля.

Политик рассказал о застройщиках, которые хотят, повыше этажность и большую плотность застройки. Все это, по его мнению, приводит к проблеме. По словам Володина, саратовские власти постоянно дают добро на строительство высоток.

Депутат призвал обратить внимание на опыт Москвы. Там, чтобы получить разрешение, нужно пройти «сверхсложную процедуру» – через встречи, согласования с общественными советами, публичные слушания.