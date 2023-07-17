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НовостиОбщество17 июля 2023 6:10

В Красноармейске хоронят погибшего в Сирии Евгения Савинова

Евгений Бадиков
фото: ТГ-канал Александра Зотова

фото: ТГ-канал Александра Зотова

В Красноармейске хоронят погибшего в Сирии Евгения Савинова. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Красноармейского района Александр Зотов.

Сообщается, что Савинов был ранен в ходе СВО в апреле, а январе 2023 года был направлен в Сирийскую Арабскую Республику, где 11 июня получил ранения, не совместимые с жизнью.

— Сегодня в городе Красноармейске проводили в последний путь нашего земляка, Савинова Евгения Валерьевича, погибшего при исполнении служебного долга в Сирийской Арабской Республике, — написал чиновник. По словам Зотова, Савинов был награжден медалями «Ветеран боевых действий Новороссии», «За взятие Попасной» и «За отвагу».