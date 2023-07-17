В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления села

Дома оказались в воде. Фото: Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области

В селе Солянка Саратовской области более 180 человек пострадали из-за сильного подтопления домов после сильнейших дождей. В Озинском районе даже ввели из-за этого режим ЧС. Подробности сообщили в местном управлении обеспечения жизнедеятельности населения.

«Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 предпочли разместиться в пунктах временного размещения», - отметили в ведомстве.

В зоне подтопления оказались несколько улиц: Молодежная, Чапаевская, Садовая. Также пострадали участки федеральной трассы - они также скрылись под водой. Движение по дороге даже пришлось остановить. В селе работают спасатели областной службы. А страховщика предстоит оценить нанесенный имуществу урон. Пострадали не только дома, в воде оказались автомобили, грузовики, тракторы.

С затопленных территорий также выводили скот, погибло много мелкой домашней птицы, так как уровень воды поднимался слишком быстро.

Вода прибывала стремительно. Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области

Пока неизвестно, только ли дождевые потоки были причиной такого подтопления. Высказываются версии, что из-за ливня могло прорвать пруд в соседнем селе и вода могла прийти оттуда - эта версия возникла как раз из-за того, что вода прибывала слишком быстро.

«КП» - Саратов» будет следить за ситуацией.