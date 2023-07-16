Мост через Глебучев овраг откроют к концу июля в Саратове

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Губернатор Роман Бусаргин осмотрел ход работ по реконструкции моста через Глебучев овраг в Саратове. Это второй этап реконструкции путепровода, который начался весной этого года и уже завершается.

Подрядчики восстановили перила, тротуары и лестницы, начали красить опоры на второй половине моста. Из-за большого объёма работ объект реконструировали в два этапа - с перерывом на зиму. Сейчас уже идёт подготовка к укладке верхнего слоя асфальта.

- Мост через Глебучев овраг – одна из самых оживленных магистралей города. Здесь ежедневно проходит большой поток легкового и грузового транспорта, автобусов и троллейбусов. Во время ремонта главное было не создать серьёзных неудобств для жителей. Грамотно организованная работа на объекте позволила избежать больших заторов. По словам подрядчика полностью открыть проезд по мосту можно будет в конце июля, - сообщил глава региона.

Всего в этом году в области отремонитируют и построят сразу 13 мостов и путепроводов. Бусаргин подчеркнул, что такой большой с финансовой точки зрения объем работ стал возможным благодаря инициированной Президентом Владимиром Путиным программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большую поддержку в реализации проектов нам оказывает председатель Госдумы Вячеслав Володин.