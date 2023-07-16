фото: Пресс-служба Правительства

Губернатор Роман Бусаргин посетил строящиеся объекты здравоохранения Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительно-монтажные работы на противотуберкулезном диспансере и областной детской клинической больнице должны быть завершены до конца года. Возведение этих учреждений стало возможным благодаря решению Президента Владимира Путина и поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На областном противотуберкулезном диспансере работы ведутся в штатном режиме. До конца года в планах подрядной организации завершение строительства, благоустройство территорию, переход к внутренней отделке. На объекте задействованы 300 человек и 22 единицы техники. Министерство здравоохранения области параллельно ведёт закупку современного оборудования. Комиссия Федерального Собрания РФ одобрила перенос финансирования в объеме 1,1 млрд рублей с 2024 на 2023 год на строительство диспансера, что позволит реализовать проект на год раньше.

По областной детской клинической больнице завершено возведение здания, подрядчик приступает к черновой отделке и монтажу вентиляции и электрики. Есть вопросы с проведением теплоснабжения. Больница будет состоять из двух новых корпусов (административного и лечебного), а новый корпус рассчитан на 343 койки.