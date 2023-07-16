фото: Архив КП

Два микрорайона Саратова остались без воды до восьми вечера. Об этом сообщает ООО "КВС".

Сегодня, 16 июля, для устранения повреждения водопровода по адресу Московское шоссе, ограничено холодное водоснабжение абонентов Ленинского района по адресам: Московское шоссе (нечетная сторона от 51 до 111 дома), ул.Плодоягодная, Восточная, Пионерская, Транспортные пр.

Кроме того, для устранения повреждения водопровода по ул.Парковая, 44/46 до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов на улице Байконурская, ул. Тепличная (от Парковой до пос. Калашниково), пос.Калашниково.