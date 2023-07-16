фото: тг-канал Романа Бусаргина

Роман Бусаргин в Ртищево встретился с семьей мобилизованного и наградил фермера за помощь бойцам.Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

В ходе встречи с семьей мобилизованного командира взвода-артиллериста губернатор узнал, как у его родных дела, требуется ли какая-то помощь. По словам супруги, уже приезжал в отпуск домой.

Говорили о наших военнослужащих и на встрече с жителями района. Губернатор поблагодарил граждан за активную поддержку бойцов, за их неравнодушие и единство.

Один из тех, кто активно помогает нашим бойцам – фермер Николай Владимирович Прокофьев. Военнослужащие в зоне СВО его хорошо знают и зовут «Наш любимый дядя Коля». Вместе со своей командой он регулярно поддерживает наших ребят, возит им гуманитарную помощь. Роман Бусаргин вручил Николаю Владимировичу почетный знак «За любовь к родной земле».