В Саратовской области с 17 по 23 июля возможны отключения телерадиосигнала

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В Саратове и в нескольких районах области с 17 по 23 июля возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.

Согласно информации Саратовского РТРС, в период с 17 по 23 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах:

В Саратове с 07:00 до 16:00 отключат около трех десятков радиостанций, в их числе "Love Radio 106,8", "Авторадио 102,1", "Вести FM 100,2", "Детское радио 88,3", "Дорожное радио 106,3", "Европа Плюс 103,5", "Камеди Радио 90,2", "Комсомольская Правда 90,6", "Маяк 97,6", "Монте Карло 87,5", "Такси FM 89,2", "Наше Радио 91,5", "Новое радио 103,9", "Радио 7 на семи холмах 102,6", "Радио NRJ (Энерджи) 87,9", "Радио Ваня 89,8", "Радио ВЕРА 101,1", "Радио Дача 91,0", "Радио Рекорд 88,7", "Радио России ГТРК Саратов 99,0", "Радио Шансон 101,5", "Радиола 103 FM", РТРС-1 (+1), РТРС-2 (0), "Русское Радио 105,3", "Суббота 9 ТВК", "Юмор FM 100,6", "Ю-ТВ 2ТВК", "Солнце 49ТВК".

В Алгайском, Ершовском, Балашовском и Перелюбском районах с 7.00 до 16.00 может пропасть вещание "Радио России ГТРК Саратов 104,1", РТРС-1 (+1), РТРС-2 (0).

В Озинском районе кратковременные остановки могут коснутся РТРС-1 и РТРС-2.

В Балакове трудности возникнут у радиослушателей и зрителей каналов "Вести FM 97,4", "DFM 106,5", "Дорожное радио 99,2", "Европа Плюс 98,4", "Маяк 101,3", "Монте Карло 96,6", "Наше Радио 98,8", "Радио России ГТРК Саратов 100,4", РТРС-1 (+1), РТРС-2 (0).