Награждение саратовского экипажа

Саратовский экипаж занял третье место в ралли «Шелковый путь». Об этом сообщает министерстве молодежной политики и спорта региона.

На Красной площади прошла торжественная церемония финиша Международного ралли «Шелковый путь». Общая дистанция девятидневной гонки составила 5228 километров по 13 регионам РФ, в том числе и по Саратовской области.

«Шелковый путь» - одно из крупнейших событий в мире авто- и мотоспорта. В заезде приняли участие 98 экипажей из 23 стран. Саратовскую область представил экипаж из Балаково CS 20 Racing Team в составе пилота Никиты Юрковского и штурмана Александра Кузнецова на автомобиле LADA Niva 212300.

В спортивной дисциплине ралли-рейд Open команда Саратовской области заняла третье место.