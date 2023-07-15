Фото: Тереграм-канал Володин Саратов

Рядом с двумя саратовскими поселками создадут 16,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Речь идет о создании двух логистических центров на 6500 рабочих мест и индустриального парка на 10000 мест. Политик убежден, что именно из рядом находящихся населенных пунктов туда поедут работать люди.

Володин отметил, что в Соколовом и Сторожевке необходимо строить жилые комплексы и развивать транспортную доступность.