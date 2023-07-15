В школе поселка Красный Текстильщик отремонтируют двор к 1 сентября

Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова

У школы поселка Красный Текстильщик отремонтируют двор к 1 сентября. Об этом сообщила мэр Саратова Лада Мокроусова в телеграм-канале.

В настоящее время подрядная организация уже выполняет работы по подготовке щебеночного основания перед дальнейшей асфальтировкой. Эти работы планируется выполнить до конца июля.

Также, по словам Лады Михайловны, в рамках нацпроекта «Образование» в школе выполнен ремонт учебных кабинетов химии и физики. Для реализации проекта "Точка роста" закуплено новое учебное и цифровое оборудование, а также мебель.

Ремонтные работы организованы также и в Доме культуры поселка Красный Текстильщик. Сейчас здесь выполняется перекладка парапетов, демонтаж старой кровли, производится ремонт помещений.