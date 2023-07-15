Человеческие кости найдены при реконструкции усадьбы Нарышкиных в селе Пады

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следственный отдел по городу Балашов начал доследственную проверку по факту обнаружения костных останков человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

По предварительным данным, накануне, 14 июля, в ходе строительных работ по реконструкции усадьбы Нарышкиных в селе Пады Балашовского района на цокольном этаже рабочие обнаружили костные останки. Они сразу же обратились в правоохранительные органы.

Следователи осмотрели место происшествия. В ходе осмотра выявлено несколько костных фрагментов. Специалисты определил: давность костных останков значительная.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.