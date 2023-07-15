Несовершеннолетний водитель погиб в ДТП в Ершовском районе

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Ершовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, сегодня, в 07:10 часов, на 15 километре автодороги «Ершов-Чапаевка» произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2114. Несовершеннолетний водитель легковушки, не имеющий водительского удостоверения, съехал в кювет, где машина опрокинулась. допустил съезд с автодороги с последующим опрокидыванием в кювет. В результате дорожной аварии 17-летний шофер от полученных травм скончался на месте.

Прокуратура Ершовского района организовала проверку по данному факту.