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НовостиПроисшествия15 июля 2023 6:56

Несовершеннолетний водитель погиб в ДТП в Ершовском районе

Елена Маркелова
Фото: Прокуратура Саратовской области

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Ершовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, сегодня, в 07:10 часов, на 15 километре автодороги «Ершов-Чапаевка» произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2114. Несовершеннолетний водитель легковушки, не имеющий водительского удостоверения, съехал в кювет, где машина опрокинулась. допустил съезд с автодороги с последующим опрокидыванием в кювет. В результате дорожной аварии 17-летний шофер от полученных травм скончался на месте.

Прокуратура Ершовского района организовала проверку по данному факту.