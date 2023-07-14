Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Саратове ищут невысокого 33-летнего мужчину в сером трико. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
На момент пропажи Виталий Гнедыш был одет в синюю футболку, серое трико и в черные кроссовки.
Рост горожанина 157 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые.
Последний раз мужчину видели 10 июля. Всех, кто знает что-то о пропавшем, просьба звонить но номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
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