Фото: Архив КП

В Саратовском горпарке срубят еще 18 деревьев. Соответствующая информация опубликована сегодня, 14 июля, на сайте мэрии.

Заявка компании «Квартал» удовлетворена практически без изменений. Арендатор территории парка вырубит 20 деревьев, также будет произведена обрезка еще 103.

Напомним, после трагедии 9 мая, когда упавшая ветвь дерева унесла жизнь 9-летнего ребенка и 80-летней женщины, парк закрыли для посещения. В тот же месяц «зеленая комиссия» разрешила спилить и обрезать сотни деревьев.

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