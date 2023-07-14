Студентку саратовского вуза подозревают во взятке замдекана. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2019 года студентка одного из университетов города передала заместителю декана по учебной работе взятку, перечислив деньги на его счет. За это студентка рассчитывала получить положительные оценки при сдаче экзаменов и зачетов. Размер взятки составил 39 тысяч рублей.

Замдекана уволили с занимаемой должности. За коррупцию ее оштрафовали на 800 тысяч рублей. Ей также запретили занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.