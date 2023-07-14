Фото: Архив КП

В Саратове на выходных инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных водителей. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает городская Госавтоинспекция.

Инспекторы напомнили, что в случае управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, нарушителю грозит срок до двух лет лишения свободы, а также денежный штраф в размере 30 тысяч рублей. За отказ от медицинской экспертизы наказание аналогично.

В случае, если инспекторы поймали водителя нетрезвым во второй раз, на нарушителя заведут уголовное дело.

Всех, кто заметит подобных нарушителей, просят сообщать по номеру 02, с мобильного 102.

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