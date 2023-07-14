Саратовская компания поставляла фальсифицированную молочку в 22 учреждения. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Специалисты в 2022 году исследовали продукцию ООО "Молснабрегион" и выявили 21 факт фальсификации молока, сметаны и творога, произведенных предприятием. В 2023 году – 22 факта. Ведомство нашло несоответствия по показателям качества по массовой доле сорбиновой кислоты — консервант, по соотношению жирно-кислотного состава, выявление растительных жиров — стеринов и показателям безопасности — наличие бактерий группы кишечной палочки.

Недоброкачественную продукцию обнаружили в Саратовской, Ярославской, Тамбовской, Рязанской и других регионах РФ. Товар поставляли в торговые сети и учреждения образования и здравоохранения. Фальсификат нашли в пяти школах, девяти детских садах, шести военных частях, двух больницах.

По всем фактам направлены письма в Роспотребнадзор, правоохранительные органы, УФАС и правительство области