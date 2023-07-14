«Шелковый путь»: Министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко рассказал о международной гонке

Фото: Телеграм-канал "Министерство молодежной политики и спорта"

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко рассказал корреспондентам «КП Саратов» о Международной гонке «Шелковый путь».

По словам Дубовенко, ралли проходит с 2009 года, но Саратовская область принимала этот маршрут впервые, что для нас было очень важно и ценно.

6-е и 7-е этапы прошли через Саратов: первый от Самарской области непосредственно до Саратова, а второй, 7-й этап – от Саратова до Волгоградской области.

Как отметил Олег Александрович, протяженность трассы через Саратовскую область была одна из самых длинных и всего на старт вышли 98 экипажей из 23 стран мира.

Наш регион также был представлен участниками в классе «внедорожники» с коллективом из Балаково. Ребята до саратовского этапы шли на втором месте в своей категории и отмечают, что прошли наш путь достаточно успешно.

Трасса прошла по территории семи муниципальных районов области.

Почти тысяча человек были размещены непосредственно в городе Саратове на одной из парковок торгового центра, где все желающие могли ознакомиться с техникой.

-Для нас важно, что старты прошли без эксцессов, для всех участков были обеспечены и нормы безопасности, и соответствующее медицинское обслуживание. Никаких происшествий не произошло, как среди зрителей, так и среди гонщиков, - добавил Дубовенко.

В ходе проведения гонки транспортные средства зачастую используют колоссальные нагрузки, это обычная рядовая практика. Но несмотря на то, что гонка проходит не по шоссе, а на "внедорожье", средняя скорость этапа в Саратовской области составила более 100 километров.

Уже 16 июля гонка завершится в Москве. Там будут официально подведены результаты во всех зачетах. Мы болеем за наших ребят из Балаково и ждем их с победой!

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