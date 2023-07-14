Фото: Телеграм-канал "Пул Z 64"

Саратовские дворы отремонтируют до начала осени. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64»/

Губернатор Роман Бусаргин осмотрел дворы в трех районах Саратова – Фрунзенском, Октябрьском и Заводском. Поставлена задача отремонтировать эти территории до конца года.

Как отметила мэр города Лада Мокроусова, работы на объектах идут в соответствии с графиком, завершить ремонт планируется до 1 сентября.

По словам Бусаргина, многие территории не приводили в порядок долгие годы. Эта программа городу необходима для решения проблем благоустройства дворов.

-При этом люди должны увидеть благоустройство, связанное не только с бюджетным финансированием, но и в рамках содержания домов. Здесь нужно подключать управляющие организации, - отметил губернатор.

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