Бусаргин: область выкупит ДК «Тантал» у частника

Дальнейшую судьбу здания решит общественность Фото: Елена Маркелова

Правительство Саратовской области приняло решение выкупить у частного собственника Дворец культуры «Тантал». Такое заявление сделал губернатор Роман Бусаргин.

- Сталкиваемся с тем, что некоторые здания, где располагались культурные учреждения, в прошлом были переданы в частные руки. Как показывает практика, в таких случаях зачастую объекты приходят в упадок. Собственники ставят превыше всего коммерческую выгоду, сдают площади под магазины и офисы.

Считаю это неправильным. Торговых площадок предостаточно, а вот дома культуры крайне востребованы. У нас много различных детских студий, народных театров, творческих объединений, которые могут занять эти помещения.

Судьба одного из таких зданий решается как раз сейчас. На продажу выставлен ДК «Тантал» в Саратове, который является временной сценой для театра оперы и балета, пока идёт реконструкция основного здания. Закрыть глаза на этот факт было бы безответственно. Убежден, что культурный центр здесь должен сохраниться. Поэтому приняли решение, что область выкупит ДК у частного собственника.

Глава региона подчеркнул, что именно саратовцы, деятели культуры, представители общественности решат, как использовать дом культуры в дальнейшем.