В Красном Куте начали поиск инвестора для открытия пекарни

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В городе Красный Кут планируется открытие пекарни в свободном торговом двухэтажном помещении площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиционной политики Саратовской области.

Ведомство начало поиск инвестора для обустройства здесь пекарни. Здание находится в непосредственной близости от крупных предприятий, поликлиники, банков, жилого сектора, учебных заведений. Помещение имеет удобную парковочную площадку, подключено к инженерным коммуникациям.

- В городе не представлены популярные производители мучных и кондитерских изделий – ниша на рынке остается свободной. Численность жителей – 13 тысяч человек, что позволяет обеспечить стабильный спрос на продукцию. Здание в отличном состоянии. В настоящее время собственник обустраивает парковку и входную зону, - отметила первый замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина.

Заинтересовавшиеся данным инвестиционным предложением могут обратиться в Корпорацию развития Саратовской области по номеру телефона 79-69-96.