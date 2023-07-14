Фото: Архив КП

Жители Кировского района Саратова до полуночи остались без воды. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Сегодня, 14 июля, без холодной воды остались абоненты Прудового проезда 1,3 и 4, а также улицы Новоржевская, 123, 127 и 129.

Водоснабжение ограничено по заявке потребителя в связи с проведением работ на собственных коммуникациях. Включить воду обещают к полуночи.

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