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НовостиОбщество14 июля 2023 10:02

Жители Кировского района Саратова до полуночи остались без воды

Водоснабжение ограничено по заявке потребителя
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Жители Кировского района Саратова до полуночи остались без воды. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Сегодня, 14 июля, без холодной воды остались абоненты Прудового проезда 1,3 и 4, а также улицы Новоржевская, 123, 127 и 129.

Водоснабжение ограничено по заявке потребителя в связи с проведением работ на собственных коммуникациях. Включить воду обещают к полуночи.

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